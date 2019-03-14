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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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14 марта

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Динамо - Челси: видео голов
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Динамо - Челси: видео голов

четверг, 14 марта 2019, 22:18

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Челси" разгромил киевское "Динамо" со счетом 5:0. Встреча проходила в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". В первом матче "Челси" обыграл киевлян со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

В составе гостей хет-трик оформил Оливье Жиру. Форвард "Челси" забивал на 5-й, 33-й и 60-й минутах. Кроме него в воротах Бойко расписались Алонсо и Хадсон-Одои.

Киевляне прежде не уступали с таким крупным счетом в домашних матчах еврокубков. Соперник "Челси" по четвертьфиналу Лиги Европы определится 15 февраля.

Динамо - Челси - 0:5

Голы: Жиру, 5, 33, 60, Алонсо, 45, Хадсон-Одои, 78

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА



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