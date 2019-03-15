Минус два фаворита: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы определились все участники четвертьфинальной стадии.

На этой стадии Лигу Европы покинули сразу две команды из числа фаворитов - итальянский "Интер" и испанская "Севилья".

Результаты ответных матчей

"Динамо" Киев (Украина) - "Челси" (Англия) - 0:5 (первый матч - 0:3)

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

"Краснодар" (Россия) - "Валенсия" (Испания) - 1:1 (первый матч - 1:2)

"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) - 3:1 (первый матч - 0:3)

"Интер" (Италия) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) - 0:1 (первый матч - 0:0)

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) - 3:0 (первый матч - 1:3)

"Вильярреал" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 2:1 (первый матч - 3:1)

"Славия" (Чехия) - "Севилья" (Испания) - 4:3 ОТ (первый матч - 2:2)

"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 3:0 ОТ (первый матч - 0:1)

В четвертьфинале турнира сыграют следующие команды: "Челси" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Наполи" (Италия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия) и "Бенфика" (Португалия).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 15 марта.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети высмеяли разгромное поражение "Динамо" в Лиге Европы.