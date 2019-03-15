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Суркис, бери пример: в немецком клубе приняли радикальное решение после позора в Лиге чемпионов

пятница, 15 марта 2019, 11:21

Немецкий "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, уволил главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Об этом сообщает официальный сайт "Шальке".

"Нам очень непросто далось это решение. Все ценили Доменико Тедеско. В прошлом сезоне ему удалось добиться очень хорошего развития, команда стала вице-чемпионом Бундеслиги. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что в этом сезоне развитие команды происходит в негативном ключе", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в таблице Бундеслиги "Шальке" на данный момент занимает четырнадцатое место.

Исполняющим обязанности главного тренера "Шальке" назначен Хуб Стевенс.

Болельщики киевского "Динамо", которое с разгромом вылетело из Лиги Европы, встретили новость об увольнении Тедеско комментариями о том, что президенту киевского клуба Игорю Суркису нужно брать пример с руководства "Шальке".

"Один я ждал немного другого увольнения?", Как красиво немцы послали Тедеско. Ау, ИМС! Хотели проверить команду на уровне "Челси"? Проверили. Если сейчас не уволят (или не уволится) Хацкевич, буду жалеть, что не 0:10. Такого безвольного Динамо никогда не было", "Многие президенты понимают, что это необходимо сделать. Президенты "Ромы", "Шальке" и даже Перес из "Реала" это понял и пошел на поклон к Зидану. Только у нас все хорошо, команда строится. Уже два года этих мучений...", "Доменико, какой же ты дурачок... А мог бы сказать, что причины неудач в уровне соперников. По крайней мере, у Хацкевича такое уже полтора года прокатывает", "Без надежды надеюсь увидеть еще одну отставку", - комментируют фанаты.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Хацкевич нашел странные оправдания разгрому от "Челси".

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