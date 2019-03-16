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Украина завоевала вторую медаль на чемпионата мира по биатлону: опубликовано видео

суббота, 16 марта 2019, 15:43

Женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете чемпионата мира по биатлону-2019, который проходит в шведском Остерсунде.

Бронзовую награду Украине принесли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Меркушина стартовала в гонке первой, закрыла все мишени и передала эстафету в роли лидера, Вита Семеренко использовала один дополнительный патрон и завершила свой этап на третьей позиции. Джиме, несмотря на два промаха, удалось сохранить третье место, как и Вале Семеренко, которая с двумя промахами на финише опередила немецкую биатлонистку на 0,5 секунды.

В этой гонке украинки стали лучшими как по точности, так и по скорости стрельбы.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, а вторыми стали шведские биатлонистки.

1. Норвегия (1+8) 1:12:00,1
2. Швеция (0+6) +24,3
3. Украина (0+5) +35,1
4. Германия (1+14) +35,6
5. Россия (0+12) +43,6

Для Украины эта медаль стала второй на чемпионате мира-2019. Ранее "золото" в гонке преследования завоевал Дмитрий Пидручный.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в первой пятерке в одиночной смешанной эстафете ЧМ-2019.

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