РУС. | УКР.

четверг, 28 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 марта

10:13
Красный голубь и телефонная будка: Бабкин выпустил минималистичный клип
10:10
Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына
09:59
Гривна упала ниже важной психологической отметки: свежие данные НБУ
09:59
Как Украину заметало снегом в конце марта: впечатляющие фото
09:54
В Казахстане разбился боевой вертолет с большим количеством военных: видео и данные о погибших
09:50
Ответный удар: Украина может подать жалобу в УЕФА на Люксембург
09:30
Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
09:29
Смерть в лесу: в сети показали архивное видео ликвидации снайпера боевиков на Донбассе
09:20
На въезде в Киев в масштабную аварию попали почти 20 авто: опубликованы фото и видео
09:02
Все видят, но молчат: названа смертельная "зараза", которая поразила более половины молодежи Крыма
08:47
Боя с россиянином не будет: суперчемпион Усик сделал важное заявление
08:28
Кто из кандидатов в президенты Украины наиболее удобен Путину: на Западе назвали неожиданную фамилию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ответный удар: Украина может подать жалобу в УЕФА на Люксембург

четверг, 28 марта 2019, 09:50

Сборная Украины может подать жалобу на Люксембург в ответ на протест соперника из-за Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает "Советский спорт".

По данным источника, Люксембург грубо нарушил регламент ФИФА и ему могут быть засчитаны технические поражения в матчах против Украины (1:2) и Литвы (2:1) в квалификационном турнире чемпионата Европы-2020.

Все дело в том, что полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригеш получил гражданство страны с нарушениям. В Люксембурге он жил с 2013 года, а в 2017 году покинул герцогство. Таким образом, Родригеш не имеет необходимых пяти лет, чтобы получить футбольное гражданство по правилам ФИФА.

Напомним, что такие же претензии Украине предъявили Португалия и Люксембург по поводу Мораеса.

Ранее "Апостроф" приводил слова Мораеса по поводу скандала вокруг него.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: