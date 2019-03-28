Ответный удар: Украина может подать жалобу в УЕФА на Люксембург

Сборная Украины может подать жалобу на Люксембург в ответ на протест соперника из-за Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает "Советский спорт".

По данным источника, Люксембург грубо нарушил регламент ФИФА и ему могут быть засчитаны технические поражения в матчах против Украины (1:2) и Литвы (2:1) в квалификационном турнире чемпионата Европы-2020.

Все дело в том, что полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригеш получил гражданство страны с нарушениям. В Люксембурге он жил с 2013 года, а в 2017 году покинул герцогство. Таким образом, Родригеш не имеет необходимых пяти лет, чтобы получить футбольное гражданство по правилам ФИФА.

Напомним, что такие же претензии Украине предъявили Португалия и Люксембург по поводу Мораеса.

Ранее "Апостроф" приводил слова Мораеса по поводу скандала вокруг него.