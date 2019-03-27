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Скандал с бразильцем в сборной Украины: в УЕФА приняли важное решение

среда, 27 марта 2019, 20:39

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с обращениями федераций футбола Португалии и Люксембурга из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Данный вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний, дата которого пока неизвестна.

Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА. Дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 "Дисциплинарного регламента УЕФА".

Если нарушения процесса натурализации Мораеса будут доказаны, то сборной Украины грозят два технических поражения.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Мораес, возможно, был натурализован незаконно, так как не проживал на территории Украины беспрерывно на протяжении пяти лет. В ФФУ заверили, что бразилец был натурализован без нарушений.

В стартовых матчах отбора на Евро-2020 Украина сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1).

Как сообщал "Апостроф", ранее Мораес впервые прокомментировал ситуацию со своей натурализацией.

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