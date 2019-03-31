Гвоздик - Нгумбу: полное видео боя

В американской Филадельфии состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и французом Дуду Нгумбу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Поединок завершился победой Гвоздика техническим нокаутом в пятом раунде. Бой был остановлен из-за травмы ноги, которую получил Нгумбу. 37-летний французский боксер, который впервые в карьере боксировал за титул чемпиона мира, не смог продолжить бой и расплакался.

Гвоздик успешно провел первую защиту своего чемпионского пояса и одержал семнадцатую победу на профи-ринге (в четырнадцатый раз украинец победил досрочно).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный украинский боксер завоевал первый титул в карьере.