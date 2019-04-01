РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

1 апреля

18:09
Страшный пожар в Кропивницком: стало известно о первой жертве
17:59
​Зеленского и Порошенко позвали на дебаты: названа дата
17:58
​Почти половина доходов - на еду: стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег
17:46
​В ближайшую неделю гривна упадет: назван будущий курс к доллару
17:44
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 89% - Зеленский побеждает (обновляется)
17:39
В Чехии десятки людей пострадали в жестком ДТП: первые фото
17:31
Усик устроил дуэль взглядов с самым сильным человеком мира: опубликованы фото
17:26
В Европе отправили под суд наемника с Донбасса: подробности
17:11
Застрял в текстурах: в Киеве с авто посреди дороги произошло опасное ЧП, фото и видео
17:00
Гороскоп на завтра: Весам придется все делать самим, а Козерогов будут поджидать соблазны
16:58
​У Зеленского оценили шансы Тимошенко на кресло премьера
16:46
В Европе вынесли вердикт выборам в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой

понедельник, 01 апреля 2019, 16:45

12 апреля в Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" состоится чемпионский бой между 31-летним украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и 32-летним британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,01. При этом победа Кроллы оценивается коэффициентом 21,00. На ничью дается коэффициент 34,00.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Что касается Кроллы, то он ранее владел чемпионским поясом по версии WBA в 2015-2016 годах.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Ломаченко, который сделал важное заявление о своих ближайших планах.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 Хроника матча, видео голов

Гвоздик - Нгумбу Хроника и видео чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: