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Где смотреть онлайн Ломаченко - Кролла: расписание трансляций

понедельник, 08 апреля 2019, 13:05

В ночь с 12 на 13 апреля по киевскому времени в Лос-Анджелесе состоится бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Прямую трансляцию битвы Ломаченко и Кроллы можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало боя - ориентировочно в 6.00.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в этом бою Ломаченко будет защищать свои чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring. В своих последних боях украинец победил единогласным решением судей пуэрториканца Хосе Педрасу, а Кролла - Дауда Йордана из Индонезии.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Ломаченко завершил подготовку к бою с Кроллой.

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