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Лучший в мире: Усик похвастался очередной престижной наградой, фото

пятница, 05 апреля 2019, 10:19

Непобедимый украинский боксер Александр Усик опубликовал в социальной сети снимок, на котором продемонстрировал очередную престижную награду.

На этот раз украинский чемпион продемонстрировал пояс, который ему вручил авторитетный журнал в мире бокса The Ring. Традиционно трофей вручают лучшему боксеру года.

Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе. На профессиональном уровне украинец провел 16 поединков, 12 из которых завершились досрочной победой Усика.

Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк назвал наиболее вероятную дату боя украинца против Карлоса Такама

Ранее "Апостроф" сообщал, что Александр Усик устроил дуэль взглядов с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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