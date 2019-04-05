Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рискует пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера".

ШАХТЕР - ДИНАМО: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Как сообщает Sport Arena, у Буяльского внезапно поднялась температура. В команде отмечают, что это может быть вызвано простудой.

По данным источника, врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы один из лидеров команды успел восстановиться к матчу с принципиальным соперником.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В текущем сезоне Буяльский сыграл в составе "Динамо" 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Напомним, что встреча грандов украинского футбола пройдет 7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры в 17:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерация футбола Украины назначила на матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" арбитра с очень небольшим опытом работы на высоком уровне.