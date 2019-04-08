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Пробивают дно: известный менеджер жестко высказался о матче Шахтер - Динамо

понедельник, 08 апреля 2019, 10:35

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал противостояние донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Своим мнением по матчу, который завершился победой "горняков" в серии пенальти, он поделился в Facebook.

"Как и ожидалось, игра была ровна - играли два г......на. Драматургия имела место быть в этом матче, и не избалованному зрителю могла вполне понравиться. На мой вкус, я не увидел каких-то тактических задумок в исполнении обеих команд. Отмечу старание и самоотдачу игроков... Но этого мало..... Матч не отвечал параметрам современного футбола. Серия пенальти всегда считалась лотереей. Опыт и нервы у игроков Шахтёра оказались крепче. С чем я их и поздравляю.

Скажу горькую правду... Уровень Украинского футбола стремительно пробивает дно.....", - написал Заховайло.

Основное время матча между "Шахтером" и "Динамо" завершилось вничью - 1:1. Счет в игре открыл хавбек киевлян Денис Гармаш. В составе "горняков" результативным ударом отметился Жуниор Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли уход еще одного бразильца из "Динамо".

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