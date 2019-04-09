РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Выборы президента 2019
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

9 апреля

23:59
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: видео гола
23:58
Ливерпуль - Порту: видео голов
23:50
В Крыму оккупанты ради наживы уничтожили озеро: фото
23:49
"Ливерпуль" обыграл "драконов" в ярком матче Лиги чемпионов
23:48
Команда украинца Зинченко неожиданно проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
23:15
День рождения Хью Хефнера: опубликованы самые крутые обложки Playboy
22:48
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
22:18
Умер знаменитый украинский актер: фото, видео
21:55
На мосту в Киеве пьяный водитель грузовика протаранил легковушку: фото
21:28
Опубликовано впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ
21:22
СМИ узнали о намерении криминального авторитета из РФ "захватить" крупнейший порт Украины
21:18
США опубликовали санкционный список причастных к громкому убийству журналиста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ливерпуль" обыграл "драконов" в ярком матче Лиги чемпионов

вторник, 09 апреля 2019, 23:49

В Ливерпуле состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором одноименный клуб принимал "Порту". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами в их составе отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Оба гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте отличиться Кейта помог рикошет от защитника соперников. А на 26-й минуте Фирмино переправил мяч в пустые ворота португальского клуба после передачи с правого фланга от Трента Александера-Арнольда.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ВИДЕО ГОЛОВ

Напомним, что ответная игра пройдет 17 апреля в Порту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты в гробу принесли погибшего друга на матч любимой команды.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 1:0 Хроника матча

Ливерпуль - Порту - 2:0 Онлайн-трансляция матча

Манчестер Юнайтед - Барселона Онлайн-трансляция матча

Аякс - Ювентус Онлайн-трансляция матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: