"Ливерпуль" обыграл "драконов" в ярком матче Лиги чемпионов

В Ливерпуле состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором одноименный клуб принимал "Порту". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами в их составе отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Оба гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте отличиться Кейта помог рикошет от защитника соперников. А на 26-й минуте Фирмино переправил мяч в пустые ворота португальского клуба после передачи с правого фланга от Трента Александера-Арнольда.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ВИДЕО ГОЛОВ



Напомним, что ответная игра пройдет 17 апреля в Порту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты в гробу принесли погибшего друга на матч любимой команды.