Аякс - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

10 апреля в Амстердаме состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом".

АЯКС - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры считают туринский клуб фаворитом первого матча. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 2,15, а на победу "Аякса", как и на ничейный результат - 3,40.

Чемпион Италии также является фаворитом на выход в полуфинал ЛЧ. Проход "Ювентуса" оценивается коэффициентом 1,25, а проход "Аякса" - 3,75.

АЯКС - ЮВЕНТУС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, на предыдущей стадии "Аякс" сенсационно прошел "Реал", а "Ювентус" выбил из борьбы "Атлетико".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в УЕФА приняли решение по неприличному жесту Криштиану Роналду в матче с "Атлетико".