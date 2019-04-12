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Ломаченко - Кролла: прогноз экспертов на чемпионский бой

пятница, 12 апреля 2019, 14:50

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Своими прогнозами на исход боя поделились известные эксперты в мире бокса.

Комментатор Григорий Стангрит уверен, что Ломаченко без проблем одолеет соперника.

"Каких-то прям больших, серьезных шансов у Кроллы не видится в этом поединке и весь вопрос в том: замучает ли Василий его настолько, что тот откажется от продолжения боя либо очень удачно поймает момент и пробьет по туловищу, не знаю. Однако, я думаю, что будет уверенная односторонняя победа Ломаченко, иногда просто так бывает", - приводит слова Стангрита Luckypunch.net.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Президент Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов также не верит в британского боксера.

"Я думаю, у Кроллы нет шансов. Все-таки Василий на пике своей формы, на пике славы, на пике своего технического превосходства. Думаю, Ломаченко должен показать красивый бокс, чтобы все восхищались. Хотя Кролла хороший боксер, крепкий. Если бы в соперниках был не такой супербоксер, как Вася, то британец мог бы стать чемпионом мира. Но здесь, на мой взгляд, шансов нет", - рассказал Завьялов в интервью VideoBoxing.

Комментатор Владимир Кобельков считает Кроллу хорошим боксером, но уверен в победе Ломаченко.

"Кролла - серьезный боец, как бы мы не воспринимали его. Мне кажется, что Кролла сильнее Комми, с которым Вася хотел объединять пояса. Не хочется говорить, что это бокс и шансы есть у всех. Кроллу нельзя назвать ноунеймом. Шанс Кроллы – габариты и какой-то удар, если Вася где-то задумается, засмотрится на кого-то, как это было в бою с Линаресом", - приводит слова Кобелькова VideoBoxing.

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус назвал предстоящий бой главным шансом в карьере Кроллы.

"Кролла уверяет, что находится в лучшей форме за карьеру. Физика и умение ломать темп боя – вот это, наверное, и будет его надеждой на успех. Есть преимущество в антропометрии – он выше на 4 см и имеет больший размах рук. Но суть боя Ломаченко в том, что он невероятно оснащен технически. Может достать соперника с любой дистанции. У него здорово поставлен удар. Поэтому плюсы Кроллы одновременно являются и его минусами – вопрос только в тайминге и частоте атак.

Кажется, все надежды Кроллы направлены на случайно пропущенный соперником удар и оттягивание развязки боя. И то, и другое предусматривает потребность атаковать и решать судьбу поединка. Энтони прекрасно понимает вес боя для себя лично. Вряд ли у него могут быть какие-то нотки недонастроя – это, скорее всего, главный бой в его жизни", – цитирует Продивуса Tribuna.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко победил Кроллу в дуэли взглядов, но проиграл ему на весах.

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