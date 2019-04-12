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Ломаченко - Кролла: онлайн видеотрансляция боя

пятница, 12 апреля 2019, 11:50

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Начало боя - ориентировочно в 6.00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боя.

На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко проиграл Кролле на взвешивании перед боем.

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