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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Соперник Ломаченко сделал громкое заявление после проигрыша украинцу

суббота, 13 апреля 2019, 11:11

Британский боксер Энтони Кролла после поражения от украинца Василия Ломаченко расхвалил своего соперника.

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"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил и удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", - отметил британец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый американский боксер сделал оскорбительное заявление в адрес Ломаченко.

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