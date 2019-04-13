Соперник Ломаченко сделал громкое заявление после проигрыша украинцу

Британский боксер Энтони Кролла после поражения от украинца Василия Ломаченко расхвалил своего соперника.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил и удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", - отметил британец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый американский боксер сделал оскорбительное заявление в адрес Ломаченко.