Барселона - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение каталонскому клубу. На победу "Барселоны" дается коэффициент 1,36. Ничья оценивается коэффициентом - 4,75. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 8,00.

Также букмекеры считают "Барселону" явным фаворитом на выход в полуфинал. На это дается коэффициент 1,07. Проход дальше англичан оценивается коэффициентом 7,00.

Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.