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Где смотреть онлайн Барселона - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

воскресенье, 14 апреля 2019, 12:20

16 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообща, что Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании.

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