"Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании: видеообзор

В центральном матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала "Атлетико". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико".

В первом тайме "Барселона" была активней, но не реализовала свои шансы. Самый опасный момент у ворот Яна Облака возник на 14-й минуте, когда после удара Жорди Альбы "Атлетико" спасла штанга.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве - Диего Коста получил прямую красную карточку за то, что высказал что-то арбитру.

Второй тайм также прошел с преимуществом "Барселоны". Облак несколько раз спасал "Атлетико", но в концовке встречи каталонцы все же добились своего. Сперва красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной отличился Луис Суарес, а через две минуты точку в матче поставил Лео Месси.

После этой победы "Барса" набрала 73 очка и оторвалась от "Атлетико", который занимает вторую строчку, уже на 11 очков.

"Барселона" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Суарес, 85, Месси, 87

"Барселона": тер Штеген, Пике, Серджи Роберто (Семеду, 84), Лангле, Альба, Артур (Малком, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Аленья, 80), Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Арьяс (Корреа, 34), Сауль, Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 90), Диего Коста, Гризманн.

Удаление: Коста, 28