Ювентус - Аякс: онлайн трансляция

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют туринский "Ювентус" и амстердамский "Аякс". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

Начало встречи в 22:00.

ЮВЕНТУС - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный судья: Клеман Турпен (Франция)

"Ювентус" и "Аякс" ранее провели между собой 13 матчей. Шесть побед одержал итальянский клуб, пять раз была зафиксирована ничья и дважды победили голландцы. Разница мячей 16-10 в пользу "Ювентуса".

В 1/8 финала "Ювентус" прошел "Атлетико" (0:2 и 3:0), "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1).

Видео предматчевой тренировки "Ювентуса":

Parole. Corsa. Attesa. La vigilia di #JuveAjax

FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE#GETREADY TO GO THROUGH #UCL pic.twitter.com/Gpc8JCVpCL