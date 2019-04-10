Лига чемпионов: "Ювентус" чудом выстоял в Амстердаме

В Амстердаме состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Аякс" принимал чемпиона Италии - "Ювентус". Игра завершилась со счетом 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".

Туринский "Ювентус" является фаворитом в борьбе за выход в полуфинал турнира, но сегодняшний матч в Амстердаме показал, что "Аякс" может создать серьезные проблемы итальянцам.

Несмотря на то, что встреча завершилась вничью 1:1, нидерландский клуб с такой игрой может запросто огорчить "Ювентус" на выезде.

Что касается забитых мячей, то в составе "Ювентуса" очередным голом отметился Роналду, в то время как за "Аякс" забил Нереш.

АЯКС - ЮВЕНТУС: ВИДЕО ГОЛОВ