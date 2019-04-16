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В Италии со скандалом задержано более полусотни фанатов "Аякса"

вторник, 16 апреля 2019, 12:09
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В Италии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом" местной полицией было задержано более полусотни болельщиков гостевой команды.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".

Об этом информирует сайт известного футбольного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, у задержанных были обнаружены дымовые шашки, петарды и оружие. Фанатам грозит выдворение из страны.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится во вторник, 16 апреля. Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц" и начнется в 22:00. В первом матче в Амстердаме команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты "Барселоны" получат шокирующие премиальные за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

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