"Ливерпуль" феерично вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В Порту прошел ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб принимал английский "Ливерпуль". Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуль".

В первом тайме "Порту" просто разнес своего соперника на поле, однако фортуна улыбнулась именно гостям, которые при первой же возможности сумели открыть счет. В середине первого тайма Мане избежал офсайда и пробил низом голкипера португальцев.

Во втором тайме "Ливерпуль" просто уничтожил соперника, забив еще три мяча. Отличались Салах, Фирмино и ван Дейк. Все, что смог сделать "Порту", - забить мяч престижа. Его автором стал Милитао.

В полуфинале турнира "Ливерпуль" сыграет с "Барселоной".

Напомним, в первом первом матче англичане добыли уверенную победу над "драконами" со счетом 2:0.

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