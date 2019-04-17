Порту - Ливерпуль: онлайн трансляция

17 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем". Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау". В первом матче "Порту" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

ПОРТУ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный судья: Дэнни Маккели (Голландия)

"Порту" и "Ливерпуль" ранее между собой встречались 5 раз. В этих играх португальцы не смогли одержать ни одной победы - трижды выигрывал "Ливерпуль" и еще два матча завершились вничью. Разница мячей 12-2 в пользу "Ливерпуля".

В 1/8 финала турнира "Порту" прошел "Рому" (1:2 и 3:1), а "Ливерпуль" по сумме двух встреч победил "Баварию" (0:0 и 3:1).