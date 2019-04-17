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В финал Кубка Украины по футболу сенсационно вышла команда из поселка

среда, 17 апреля 2019, 18:34
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В пгт Петрово Кировоградской области определился первый участник финала Кубка Украины по футболу. Местная команда "Ингулец" здесь принимала представителя Премьер-лиги "Зарю" и победила со счетом 2:1.

Примечательно, что "Ингулец" является представителем второго по силе первенства страны, в то время как луганчане традиционно из года в год занимают место в первой четверке команд Премьер-лиги.

По ходу встречи хозяева поля выигрывали 2:0, однако "Заря" сумела отыграть один мяч еще по ходу первого тайма. Во второй половине матча команды голов не забивали.

Второй финалист турнира определится в матче "Днепр-1" - "Шахтер", который также проходит сегодня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шахтер в драматичном матче выбил Динамо из Кубка Украины.

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