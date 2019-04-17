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В России спортивный турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео

среда, 17 апреля 2019, 13:00
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В российском Пятигорске состоялся турнир по бразильскому джиу-джитсу, который завершился массовой дракой.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ходе турнира один из бойцов Гаджи Хархаров остался крайне недоволен судейством и предъявил претензии рефери. В результате этого вспыхнула грандиозная потасовка.

"Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили. Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях", – рассказал представитель краевой федерации джиу-джитсу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортсмены устроили массовую драку прямо в бассейне.

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