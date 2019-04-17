В России спортивный турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео

В российском Пятигорске состоялся турнир по бразильскому джиу-джитсу, который завершился массовой дракой.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ходе турнира один из бойцов Гаджи Хархаров остался крайне недоволен судейством и предъявил претензии рефери. В результате этого вспыхнула грандиозная потасовка.

"Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили. Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях", – рассказал представитель краевой федерации джиу-джитсу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортсмены устроили массовую драку прямо в бассейне.