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Звезда киевского "Динамо" кардинально изменил внешность: опубликовано фото

четверг, 18 апреля 2019, 15:50
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Игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко решил кардинально изменить свой внешний вид и состриг свою известную шевелюру.

Прическа молодого таланта делала его едва ли не самым заметным футболистом на поле независимо от качества игры.

Фотографию с новой прической перспективный молодой игрок опубликовал у себя на странице Instagram, где сотни болельщиков начали комментировать решение Шапаренко.

Некоторые из болельщиков сошлись во мнении, что игрок "Динамо" стал похож на действующего наставника итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо. В частности, так считает одноклубник Шапаренко Томаш Кендзера.

Практически все подписчики в один голос расхвалили решение игрока и отметили, что ему следовало давно подстричься.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист "Динамо" Виктор Леоненко жестко высказался о подписании киевским клубом уругвайского нападающего Карлоса де Пены.

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