Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля состоялись ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы, по результатам которых определилась четверка полуфиналистов.

Лондонский "Арсенал" и во втором матче был сильнее итальянского "Наполи". Победу "канонирам" принес отличный гол Александра Ляказетта со штрафного.

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Ляказетт (36)

Лондонский "Челси" и пражская "Славия" забили на двоих семь мячей, но в следующий этап вышел английский клуб.

"Челси" Англия – "Славия" Чехия - 4:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Педро (5, 27), Дели (9, автогол) Жиру (17) - Соучек (25), Шевчик (51, 54)

"Валенсия" вновь обыграла "Вильярреал" в испанском противостоянии.

"Валенсия" Испания – "Вильярреал" Испания - 2:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Лато (13), Парехо (54)

Очередную сенсацию сотворил обидчик "Шахтера" "Айнтрахт", который победил "Бенфику" и пробился в полуфинал благодаря правилу выездного гола.

"Айнтрахт" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:0 ( первый матч - 2:4)



Голы: Костич (36), Роде (67)

В 1/2 финала сыграют:

"Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания)

"Айнтрахт" (Германия) - "Челси" (Англия)

Первые матчи будут сыграны 2 мая, ответные — 9 мая 2019 года. Финал состоится в Баку 29 мая.

Ранее "Апостроф" сообщил, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.