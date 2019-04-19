Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля состоялись ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы, по результатам которых определилась четверка полуфиналистов.
Лондонский "Арсенал" и во втором матче был сильнее итальянского "Наполи". Победу "канонирам" принес отличный гол Александра Ляказетта со штрафного.
"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (первый матч - 0:2)
Гол: Ляказетт (36)
Лондонский "Челси" и пражская "Славия" забили на двоих семь мячей, но в следующий этап вышел английский клуб.
"Челси" Англия – "Славия" Чехия - 4:3 (первый матч - 1:0)
Голы: Педро (5, 27), Дели (9, автогол) Жиру (17) - Соучек (25), Шевчик (51, 54)
"Валенсия" вновь обыграла "Вильярреал" в испанском противостоянии.
"Валенсия" Испания – "Вильярреал" Испания - 2:0 (первый матч - 3:1)
Голы: Лато (13), Парехо (54)
Очередную сенсацию сотворил обидчик "Шахтера" "Айнтрахт", который победил "Бенфику" и пробился в полуфинал благодаря правилу выездного гола.
"Айнтрахт" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:0 ( первый матч - 2:4)
Голы: Костич (36), Роде (67)
В 1/2 финала сыграют:
"Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания)
"Айнтрахт" (Германия) - "Челси" (Англия)
Первые матчи будут сыграны 2 мая, ответные — 9 мая 2019 года. Финал состоится в Баку 29 мая.
Ранее "Апостроф" сообщил, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.