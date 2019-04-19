RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

00:35
Челси - Славия - 4-3: видеообзор
00:28
"Герою парковки" в Киеве "вручили" вонючую награду: фото
00:11
Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля

23:58
Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку
23:55
Лига Европы: "Арсенал" уверенно выиграл в Неаполе и вышел в полуфинал
23:30
В Киеве произошло страшное ЧП с маленьким ребенком: опубликовано фото
23:25
Я хочу сломать систему: что Зеленский сказал в эфире "Право на владу", полное видео
23:03
Страшный пожар в Нотр-Даме: озвучена возможная причина
22:24
Взорвут! Зеленскому посоветовали отказаться от дебатов с Порошенко
22:08
Зеленский в прямом эфире ответил, пожмет ли руку Порошенко
21:58
Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
21:29
"Право на владу" с Зеленским: онлайн трансляция
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

пятница, 19 апреля 2019, 00:11
переглянути новину українською

18 апреля состоялись ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы, по результатам которых определилась четверка полуфиналистов.

Лондонский "Арсенал" и во втором матче был сильнее итальянского "Наполи". Победу "канонирам" принес отличный гол Александра Ляказетта со штрафного.

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Ляказетт (36)

Лондонский "Челси" и пражская "Славия" забили на двоих семь мячей, но в следующий этап вышел английский клуб.

"Челси" Англия – "Славия" Чехия - 4:3 (первый матч - 1:0)
Голы: Педро (5, 27), Дели (9, автогол) Жиру (17) - Соучек (25), Шевчик (51, 54)

"Валенсия" вновь обыграла "Вильярреал" в испанском противостоянии.

"Валенсия" Испания – "Вильярреал" Испания - 2:0 (первый матч - 3:1)
Голы: Лато (13), Парехо (54)

Очередную сенсацию сотворил обидчик "Шахтера" "Айнтрахт", который победил "Бенфику" и пробился в полуфинал благодаря правилу выездного гола.

"Айнтрахт" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:0 ( первый матч - 2:4)

Голы: Костич (36), Роде (67)

В 1/2 финала сыграют:

"Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания)

"Айнтрахт" (Германия) - "Челси" (Англия)

Первые матчи будут сыграны 2 мая, ответные — 9 мая 2019 года. Финал состоится в Баку 29 мая.

Ранее "Апостроф" сообщил, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Порту - Ливерпуль 1-4: Хроника матча, видео голов

Днепр-1 - Шахтер - 0-2: Видео матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: