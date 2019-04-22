Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

24 апреля в матче 25 тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи в 18:30.

Букмекеры в этой встрече отдают минимальное предпочтение "горнякам". На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,65. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Динамо" предлагается коэффициент 2,66.

После 24 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 63 очка. "Динамо" занимает второе место, имея в активе 56 очков.

В нынешнем сезоне команды уже дважды играли в чемпионате Украины и обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове). Кроме того, матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), в Кубке Украины "Шахтер" отпраздновал успех в серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда киевского "Динамо" кардинально изменил внешность.