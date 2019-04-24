Динамо - Шахтер: онлайн видеотрансляция

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 18:30. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию встречи Динамо - Шахтер. Ролик с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала игры.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в активе 63 очка. "Динамо" занимает второе место, отставая от лидера на 7 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона.