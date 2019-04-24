Просто отстой: в сети бурно отреагировали на битву "Динамо" - "Шахтер"

Футбольные болельщики остались разочарованы матчем 25-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который завершился вничью со счетом 0:0.

Встреча прошла с минимальным количеством опасных моментов. Победу "Шахтеру" мог принести Жуниор Мораес, но он на 95-й минуте не реализовал пенальти.

Скучный ход матча не остался не замеченным истинными ценителями футбола.

"ДК 0 ударов в створ в игре, где необходима победа", "Фантастика - Динамо і Шахтар відіграли без червоних карток. А гра, звичайно, сумненька, особливо як для класичного", "Антифутбол і повне розчарування грою - мої емоції після матчу", "В этой днищенской УПЛ даже с бронзовым памятником вместо тренера ниже второго места невозможно занять, зачем Суркис держит штаб этих олухов?! непонятно", "Как то класичне уже не торт.Скучновато! Кто говорил что чем больше матчей Динамо и Шахтера тем лучше?", "Игра - убожество. Динамо нас погоняло не слабо . Бурда - осел . Когда там уже дембель у Нема с Патриком ?", "Самый отвратительный и нудный матч что я видел за последнее время и справедливо что Мораес не забил, нельзя весь матч валяться и ничего не делать и получить в вознаграждение такой шанс", "А по игре Динамо нигуя не создало. Шахта пенальти хоть сбацала", "Скучный матч получился. Одни не хотели, другие не могли", "О ударів в створ від Динамо,мотивація зашкалювала", "игра была равна, играли два го в на", "Гра - просто відстій, майже 50 фолів на обидві команди, мінімум загострень, мінімум футболу. Дивно бачити таку несміливу гру від Динамо, якому потрібно було перемагати щоб з’явилась хоча б примарна надія на камбек в чемпіонаті", - пишут болельщики в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона.