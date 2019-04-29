Бывший тренер "Шахтера" извинился за оскорбление легенды Украины

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу извинился за свои слова о экс-наставнике "Динамо" Валерии Лобановском. Ранее Луческу был недоволен тем, что журнал France Football поставил его намного ниже украинца в рейтинге лучших тренеров в истории.

Извинения Луческу принес в эфире программы "ПроФутбол".

"Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. "Динамо" тех времен было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.

Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", - сказал Луческу.

Напомним, что Лобановский занял в рейтинге шестое место, а Луческу оказался лишь на 41-й позиции.

Лобановский за свою тренерскую карьеру восемь раз становился чемпионом СССР, а также пять раз чемпионом Украины. Украинский специалист дважды выигрывал с "Динамо" Кубок обладателей Кубков и однажды Суперкубок УЕФА. На счету Луческу восемь титулов чемпиона Украины, а также по два чемпионства в Турции и Румынии. Кроме того, он выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лобановский вошел в топ-3 в почетном рейтинге.