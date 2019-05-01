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Где смотреть онлайн Арсенал - Валенсия: расписание трансляций

среда, 01 мая 2019, 11:08
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2 мая в Лондоне состоится первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором местный "Арсенал" сыграет против испанской "Валенсии". Встреча пройдет на столичной арене "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - Валенсия".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния английского и испанского клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 2". Также трансляция запланирована на белорусском телеканале "Беларусь 5".

Интересно, что до этого команды играли между собой четыре раза. Дважды сильнее были испанцы, одна победа у англичан и еще одна встреча завершилась вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Ливерпуля" устроили дебош в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов.

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