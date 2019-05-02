Во время матча Лиги чемпионов игрок "Барселоны" "попал" на солидную сумму

Во время вчерашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем" в неприятную ситуацию угодил полузащитник каталонского клуба Артур Мело.

Об этом сообщает El Taquigrafo.

По информации источника, в дом футболиста, когда тот находился на игре, через окно забрались двое неизвестных. Угрожая брату Артура, который в этот момент находился в здании, ножом и отверткой, они забрали из дома драгоценности и часы Rolex на "кругленькую" сумму. В настоящее время грабителей ищут правоохранительные органы.

Отметим, что сам футболист в матче с "Ливерпулем" на поле так и не появился.

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