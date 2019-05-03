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Айнтрахт - Челси: видео голов

пятница, 03 мая 2019, 00:05
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В первом полуфинальном матче Лиги Европы немецкий "Айнтрахт" и английский "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена".

Счет был открыт на 23-й минуте, отличился форвард немецкого клуба Лука Йович, которому ассистировал Филип Костич. Перед самым свистком на перерыв счет сравнял Педро с передачи Рубена Лофтус-Чика.

Ответный матч пройдет в Англии 9 мая.

"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия) - 1:1 (1:1)

Голы: Йович (23) - Педро (45)

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Фалетт, да Кошта, Абраам, Фернандес (Гонсалу Пасиенсия, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.

Предупреждения: Кристенсен (19), Хасебе (58), Фернандес (61).

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