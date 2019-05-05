"Шахтер" все ближе к титулу: результаты всех матчей 27-го тура

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" разгромил "Львов", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Александрией", увеличил отрыв от преследователя до девяти очков.
"Шахтер" - "Львов" - 5:0 (1:0)
Голы: Алваро (17, автогол), Веллингтон Нем (51), Болбат (55), Коваленко (63), Алан Патрик (76)
"Динамо" – "Александрия" - 1:1 (0:1)
Голы: Русин (65) - Лучкевич (8)
"Заря" – "Мариуполь" - 0:1 (0:1)
Гол: Фомин (34)
"Карпаты" – "Арсенал-Киев" - 1:2 (0:1)
Голы: Онгла (82) - Вакуленко (10), Ковпак, (74)
"Десна" – "Черноморец" - 2:4 (2:1)
Голы: Фаворов (13), Гитченко (22) - Вильхьяльмссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)
"Олимпик" – "Ворскла" - 1:1 (0:1)
Голы: Пасич (65) - Чеснаков (39)
Турнирная таблица.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может вернуть бывшего главного тренера.