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"Шахтер" все ближе к титулу: результаты всех матчей 27-го тура

воскресенье, 05 мая 2019, 19:29
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Завершились матчи 27-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" разгромил "Львов", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Александрией", увеличил отрыв от преследователя до девяти очков.

"Шахтер" - "Львов" - 5:0 (1:0)

Голы: Алваро (17, автогол), Веллингтон Нем (51), Болбат (55), Коваленко (63), Алан Патрик (76)

"Динамо" – "Александрия" - 1:1 (0:1)

Голы: Русин (65) - Лучкевич (8)

"Заря" – "Мариуполь" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомин (34)

"Карпаты" – "Арсенал-Киев" - 1:2 (0:1)

Голы: Онгла (82) - Вакуленко (10), Ковпак, (74)

"Десна" – "Черноморец" - 2:4 (2:1)

Голы: Фаворов (13), Гитченко (22) - Вильхьяльмссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)

"Олимпик" – "Ворскла" - 1:1 (0:1)

Голы: Пасич (65) - Чеснаков (39)

Турнирная таблица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может вернуть бывшего главного тренера.

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