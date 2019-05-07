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Фанаты "Ливерпуля" устроили адскую ночь игрокам "Барселоны" перед битвой в Лиге чемпионов: опубликовано видео

вторник, 07 мая 2019, 17:30
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Болельщики "Ливерпуля" устроили фейерверк возле отеля, где остановились футболисты и тренеры "Барселоны" перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 7 мая.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает Daily Mirror.

Таким образом, фанаты английского клуба мешали каталонцам выспаться в ночь перед матчем. При этом, болельщики кричали: "Проснитесь, мистер Месси".

В первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

Напомним, что в ответном поединке не примут участие нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Также под вопросом участие в матче основного защитника англичан Вирджила ван Дейка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Барселоны" "попал" на солидную сумму во время матча с "Ливерпулем".

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