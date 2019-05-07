"Ливерпуль" может потерять еще одного важнейшего игрока перед игрой с "Барселоной"

Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" "Ливерпуль" может потерять еще одного из своих ведущих игроков.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, сегодняшнюю игру может пропустить лидер обороны "красных" Вирджил ван Дейк, который был признан лучшим игроком текущего розыгрыша Премьер-Лиги по версии профессиональных футболистов. На вчерашней тренировке команды голландец не занимался в основной группе команды. Футболист имеет проблемы с мышцами. Клуб заявлений по ситуации пока не делал. Однако не исключается, что ван Дейк может пропустить матч с "Барселоной".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" понес огромнейшие потери перед битвой с "Барселоной" в Лиге чемпионов.