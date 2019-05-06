"Ливерпуль" понес огромнейшие потери перед битвой с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Сразу два основных игрока "Ливерпуля" не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Встреча состоится в Ливерпуле завтра, 7 мая. В первом матче сильнее была "Барселона" со счетом 3:0.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Поединок пропустят нападающие английского клуба Роберто Фирмино и Мохамед Салах. Фирмино получил мышечное повреждение 26 апреля в матче чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (5:0). Форвард сыграл порядка 15 минут в первом матче с "Барселоной" и усугубил травму. Что касается Салаха, то он получил сотрясение мозга 4 мая в поединке английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом" (3:2), и также не успевает восстановиться после травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики требуют от УЕФА дисквалификации Месси.