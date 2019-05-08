Какой же Клопп крутой: фанаты ярко отреагировали на невероятный успех "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Футбольные болельщики ярко отреагировали на результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона", который завершился победой английского клуба со счетом 4:0.

"Ай да Клопп, ну воистину КАКОЙ ЖЕ ТЫ КРУТОЙ!", "Какой же Александер-Арнолд крутой!", "Суарес сдержал обещание и не праздновал", "Пожалуйста, ради футбола, не нужно сравнивать Месси с Вейналдумом (с) Джейсон Стэтхэм", "Знатно переобулись фанатки бчк", "После первого матча кричали, что Вальверде гений. Весь матч проходили пешком, а потом забили 3 гола. Тогда все кричали, что это супер тактика от Вальверде. Новый Гвардиола! А сейчас от него уже стали открещиваться", "ПСЖ: круче нас опозориться в ЛЧ невозможно. Барселона: подержи - ка мое пиво", "Ливерпуль вы просто голодные ублюдки", "Есть такая работа - в ЛЧ с 0:3 отыгрываться", "Клопп и Ливерпуль - спасибо, что вы есть!", "Без лишних слов, браво Ливерпуль. Без судейских ошибок и грязи, просто на классе и на характере сотворили невероятный камбэк, это было очень круто. С победой болельщиков Ливерпуля и удачи в финале!", "После таких матчей веришь, что справедливость в футболе все-таки существует", - пишут фанаты.

По сумме двух встреч "Ливерпуль" выиграл 4:3 и вышел в финал, где сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур".

Ранее "Апостроф" публиковал послематчевые комментарии главных тренеров команд Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Эрнесто Вальверде ("Барселона").