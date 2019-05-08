Очень больно: тренер "Барселоны" объяснил позор в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, которое привело каталонцев к вылету из турнира.

Слова Вальверде приводит ВВС.

"Не знаю, как скажется произошедшее на мне лично. Но, как тренер, я должен взять всю ответственность за поражение на себя. Нам очень больно. Но больнее всего тем людям, которые пережили подобное разочарование второй год подряд.

Мы не смогли забить гол и "Ливерпуль" просто переехал нас. Это кошмарный результат, как для команды, так и для болельщиков. Нужно отдать должное "Ливерпулю". После четвертого гола все закончилось. Мы ничем не смогли ответить им", - сказал Вальверде.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию главного тренера "Ливерпуля" на победу над "Барселоной".