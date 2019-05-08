Fu**ing гиганты: тренер "Ливерпуля" выдал эмоциональную речь после суперпобеды над "Барселоной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп эмоционально отреагировал на невероятную победу своей команды над "Барселоной" (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Слова Клоппа приводит ВВС.

"Эти парни ******* гиганты! Это было невероятно! Если вы должны оштрафовать меня за мат, то штрафуйте. Английский - это не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Это было потрясающе! Мы провели матч с, возможно, лучшей командой в мире. Я видел, что Милнер заплакал после матч. Это лучший момент в футболе. Такая атмосфера является чем-то невероятным. Сочетание потенциала и невероятного сердца - это сплав, которого я никогда раньше не видел", - приводит слова Клоппа BBC.

В первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал, где сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур".

Ранее "Апостроф" описывал подробности решающего гола "Ливерпуля" в ворота "Барселоны".