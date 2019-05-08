Невероятный гол "Ливерпуля" в ворота "Барселоны": как это было

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и завоевал путевку в финал.

Решающий гол был забит на 79-й минуте. Английский клуб заработал угловой и защитник команды Трент Александр-Арнольд сделал вид, что уступит право подачи своему партнеру по команде. Но затем Трент резко вернулся к мячу и прострелил в штрафную, что оказалось полнейшей неожиданностью для игроков "Барселоны". В итоге мяч дошел до нападающего мерсисайдцев Дивока Ориги, который с семи метров расстрелял ворота каталонского клуба.

В финале "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур" (первый матч - 0:1), которые сыграют сегодня, 8 мая.

Ранее "Апостроф" публиковал видео всех голов матча "Ливерпуль" - "Барселона".