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Россия - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

понедельник, 13 мая 2019, 00:05
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13 мая в Словакии состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Поединок пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Чехия.

Начало встречи в 17:15.

Плеер с видео трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

Россия и Чехия выступают в группе В. После двух туров обе команды имеют в активе максимальное количество очков - по 6.

В первом туре Россия разгромила Норвегию со счетом 5:2. Во второй игровой день россияне не оставили шансов Австрии (5:0). Чехия добилась победы над Швецией (5:2) и Норвегией (7:2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная США разгромила Францию в матче чемпионата мира по хоккею.

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