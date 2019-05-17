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Российские хоккеисты совершили дикое нарушение режима во время чемпионата мира

пятница, 17 мая 2019, 20:21
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Хоккеисты сборной России нарушили спортивный режим во время чемпионата мира-2019.

Об этом сообщает Sport24.pluska.sk.

После матча 3-го тура группового турнира с Чехией (3:0) россияне отправились в азиатский ресторан Iasai в Братиславе, где ели суши и выпили 160 бокалов пива. В среднем получилось по шесть бокалов на игрока.

Несмотря на возлияния, россияне в 4-м туре разгромили сборную Италии со счетом 10:0.

После четырех туров Россия лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. Следующий матч россияне проведут 18 мая с национальной командой Латвии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный российский хоккеист спас жизнь партнеру по сборной во время матча.

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