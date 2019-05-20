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Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

понедельник, 20 мая 2019, 16:42
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22 мая в матче 30 тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение "горнякам". На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,962. Ничья оценивается коэффициентом 3,64. На успех "Динамо" предлагается коэффициент 3,8.

"Шахтер" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, а "Динамо" гарантировало себе второе место.

В нынешнем сезоне в чемпионате Украины команды встречались между собой уже трижды. В активе "Шахтера" и "Динамо" по одной победе, еще одна игра завершилась вничью. Кроме того, матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), в Кубке Украины "Шахтер" отпраздновал успех в серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" установил уникальный рекорд Украины.

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