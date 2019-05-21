Шахтер - Динамо: онлайн трансляция

22 мая состоится матч 30-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
Начало встречи в 19:30.
ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Это будет уже шестая встреча между донецким и киевским клубами в нынешнем сезоне. В рамках украинской Премьер-лиги команды одержали по одной победе, а еще один матч завершился вничью. В матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло "Шахтер", а в Кубке страны донецкий клуб одержал победу в серии пенальти.
Главный арбитр - Ярослав Козык.
Напомним, что "Шахтер" уже обеспечил себе чемпионский титул, а "Динамо" гарантировало второе место.