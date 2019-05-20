Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

В матче 30-го тура чемпионата Украины сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча состоится 22 мая в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямую трансляцию противостояния между донецким и киевским коллективами покажет телеканал "Футбол 2".

Главный арбитр - Ярослав Козык.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



"Шахтер" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в предыдущем туре, обыграв луганскую "Зарю".

В нынешнем сезоне в чемпионате Украины команды встречались между собой уже трижды. В активе "Шахтера" и "Динамо" по одной победе, еще одна игра завершилась вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" установил уникальный рекорд Украины.