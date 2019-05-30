"Заря" провалила чемпионат Украины, но вышла в Лигу Европы

В матче 32-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" обыграл "Зарю" со счетом 3:1 и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

Счет был открыт уже на 12-й минуте. Мяч в собственные ворота отправил игрок "Мариуполя" Пихаленок. Во второй половине встречи мариупольцам удалось переломить ход встречи. В течение одной минуте "Мариуполь" вышел вперед, отличились Зубков и Вакула. В концовке встречи победу азовцев закрепил Борячук.

"Заря" завершила сезон на пятом месте. В итоге "Мариуполь" и "Заря" завоевали путевки в Лигу Европы на следующий сезон.

"Мариуполь" – "Заря" - 3:1 (0:1)

Голы: Зубков (66), Вакула (67), Борячук (90) - Пихаленок (12, автогол)

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Яворский, Чоботенко, Полегенько (Тищенко, 54), Пихаленок, Игнатенко, Чурко (Вакула, 46), Мишнев (Борячук, 72), Зубков, Фомин.

"Заря": Шевченко, Хомченовский (Леднев, 70), Тымчик, Литвин, Чайковский, Михайличенко, Силас (Арвеладзе, 73), Караваев, Чеберко, Лунев (Кабаев, 46), Будковский.

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